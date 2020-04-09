رودينا العلي من نابلس تناشد الرئيس عباس تأمين عودتها إلى فلسطين

بدأت مأساة الطفلة رودينا حين ذهبت للعلاج إلى الأردن مع والدتها وأختها الصغيرة التي تبلغ من العمر سنة واحدة و ولا زالت مغلقة أمامها كل السبل للعودة.وتقول رودينا بأنه لا أحد لهم في الأردن وهي تعاني كثيراً وتطالب بالعودة إلى هي ووالدتها واختها الصغيرة.وأطلقت رودينا وبصوت الوجع ألمها ودموعها لأن تجد من القائد والرئيس رداً سريعاً لترتيب عودتهم وخاصة وأنهم يعيشون ظروف قاسية ولا أحد لهم في الأردن.وتأمل الطفلة رودينا أن يتم سماع مناشدتها وتلبية العودة للوطن قريباً وخاصة من الرئيس ابو مازن الأب الحاني على أبناء شعبه.