رودينا العلي من نابلس تناشد الرئيس عباس تأمين عودتها إلى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن - منتصر العناني
ناشدت الطفلة رودينا محمد العلي من قرية قوصين – قضاء نابلس من خلال رسالة صوتية، الرئيس أبو مازن بأن يعمل لأجل إرجاعها من الأردن لفلسطين هي وأختها ووالدته.
بدأت مأساة الطفلة رودينا حين ذهبت للعلاج إلى الأردن مع والدتها وأختها الصغيرة التي تبلغ من العمر سنة واحدة و ولا زالت مغلقة أمامها كل السبل للعودة.
وتقول رودينا بأنه لا أحد لهم في الأردن وهي تعاني كثيراً وتطالب بالعودة إلى هي ووالدتها واختها الصغيرة.
وأطلقت رودينا وبصوت الوجع ألمها ودموعها لأن تجد من القائد والرئيس رداً سريعاً لترتيب عودتهم وخاصة وأنهم يعيشون ظروف قاسية ولا أحد لهم في الأردن.
وتأمل الطفلة رودينا أن يتم سماع مناشدتها وتلبية العودة للوطن قريباً وخاصة من الرئيس ابو مازن الأب الحاني على أبناء شعبه.
ناشدت الطفلة رودينا محمد العلي من قرية قوصين – قضاء نابلس من خلال رسالة صوتية، الرئيس أبو مازن بأن يعمل لأجل إرجاعها من الأردن لفلسطين هي وأختها ووالدته.
بدأت مأساة الطفلة رودينا حين ذهبت للعلاج إلى الأردن مع والدتها وأختها الصغيرة التي تبلغ من العمر سنة واحدة و ولا زالت مغلقة أمامها كل السبل للعودة.
وتقول رودينا بأنه لا أحد لهم في الأردن وهي تعاني كثيراً وتطالب بالعودة إلى هي ووالدتها واختها الصغيرة.
وأطلقت رودينا وبصوت الوجع ألمها ودموعها لأن تجد من القائد والرئيس رداً سريعاً لترتيب عودتهم وخاصة وأنهم يعيشون ظروف قاسية ولا أحد لهم في الأردن.
وتأمل الطفلة رودينا أن يتم سماع مناشدتها وتلبية العودة للوطن قريباً وخاصة من الرئيس ابو مازن الأب الحاني على أبناء شعبه.
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