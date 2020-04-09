حماس في ذكرى مجزرة دير ياسين: لا مستقبل للاحتلال على أرض فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس: إن "الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لهذا المحتل جرائمه المتواصلة ضد شعبنا منذ اللحظات الأولى لقدوم العصابات الصهيونية لأرض فلسطين وحتى الآن".



وأضاف قاسم في بيان وصل "دنيا الوطن"، "الكيان الصهيوني قام بالأساس على المجازر والجرائم، وبالتالي لن يكون له مستقبل على أرض فلسطين".



وأشار إلى أن مجزرة دير ياسين تضاف إلى سلسلة المجازر والجرائم الصهيونية ضد أمتنا العربية، مما يؤكد أن الكيان الصهيوني كان وسيبقى العدو المركزي للأمة الذي يجب أن تتوحد جهودها في محاربة مشروعه الاستعماري.



وأكد أن الشعب الفلسطيني و برغم عشرات المجازر والحروب، إلا أنه أكثر تمسكاً بكامل أرضه وحقه بالحرية عبر مقاومته المتواصلة ونضاله المستمر.