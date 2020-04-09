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أمير سعودي يرد على خبر وجود إصابات بفيروس (كورونا) داخل العائلة الحاكمة

أمير سعودي يرد على خبر وجود إصابات بفيروس (كورونا) داخل العائلة الحاكمة
رام الله - دنيا الوطن
رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، يفيد بإصابة 150 أميرا سعوديا بفيروس كورونا.

وقال الأمير السعودي في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع (تويتر) ردًا على تغريدة من حساب (الجزيرة مباشر)، حيث قالت نقلًا عن صحيفة (نيويورك تايمز) إصابة 150 أميرًا سعوديًا بفيروس (كورونا).

وذكر الأمير أنه "لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض".

وأضاف: "فيروس كورونا قد يجدون له علاجا، أما غباؤكم وحقدكم فليس له علاج".

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