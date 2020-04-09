دولي

إصابات (كورونا) في روسيا تتجاوز 10 آلاف

إصابات (كورونا) في روسيا تتجاوز 10 آلاف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس، بتسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 10131 إصابة.

ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد أكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن الإصابات  الجديدة، التي بلغت نسبة زيادتها اليومية 16,8%، رصدت في 50 منطقة من أصل المناطق الـ81 الموبوءة بكورونا، بينما لا تزال 4 مناطق خالية من العدوى.

وأوضح المركز أنه تم خلال اليوم الماضي تسجيل 13 وفاة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 76.

وتماثل للشفاء 118 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 689 شخصا.

أخبار ذات صلة

ألمانيا تسجل نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ألمانيا تسجل نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صفقة ضخمة.. إسرائيل تستعين بالصين لمكافحة (كورونا)

صفقة ضخمة.. إسرائيل تستعين بالصين لمكافحة (كورونا)

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 74

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 74

إصابات فيروس (كورونا) في العالم تتجاوز 1.5 مليون

إصابات فيروس (كورونا) في العالم تتجاوز 1.5 مليون

أمريكا تتجاوز إسبانيا في وفيات (كورونا)

أمريكا تتجاوز إسبانيا في وفيات (كورونا)

فرنسا: تراجع معدل وفيات فيروس (كورونا)

فرنسا: تراجع معدل وفيات فيروس (كورونا)

وفيات فيروس (كورونا) بنيويورك تسجل رقماً قياسياً جديداً

وفيات فيروس (كورونا) بنيويورك تسجل رقماً قياسياً جديداً

الصحة العالمية ترد على تهديدات ترامب وتنقد خطته

الصحة العالمية ترد على تهديدات ترامب وتنقد خطته

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة عن عملية &#34;كسر الحصار&#34; عام 2008

سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "كسر الحصار" عام 2008

رودينا العلي من نابلس تناشد الرئيس عباس تأمين عودتها إلى فلسطين

رودينا العلي من نابلس تناشد الرئيس عباس تأمين عودتها إلى فلسطين

عشراوي: المجازر والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا واكبت إقامة دولة اسرائيل وتستمر حتى اليوم

عشراوي: المجازر والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا واكبت إقامة دولة اسرائيل وتستمر حتى اليوم

حماس في ذكرى مجزرة دير ياسين: لا مستقبل للاحتلال على أرض فلسطين

حماس في ذكرى مجزرة دير ياسين: لا مستقبل للاحتلال على أرض فلسطين

التنمية الإجتماعية وبنك الاستثمار يوقعان اتفاقية لدعم الاسر المنكشفة من الأزمة الراهنة

التنمية الإجتماعية وبنك الاستثمار يوقعان اتفاقية لدعم الاسر المنكشفة من الأزمة الراهنة

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 18 مركبة لمخالفتها التعليمات في سلفيت

الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط 18 مركبة لمخالفتها التعليمات في سلفيت

الديمقراطية: الدعم الأمريكي لإسرائيل يشجعها على مواصلة إرتكاب جرائم الحرب

الديمقراطية: الدعم الأمريكي لإسرائيل يشجعها على مواصلة إرتكاب جرائم الحرب

أوقاف غزة تبث غدًا موعظة موحدة &#34;مسجلة&#34; وقت خطبة الجمعة

أوقاف غزة تبث غدًا موعظة موحدة "مسجلة" وقت خطبة الجمعة

منوعات

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل &#34;كورونا&#34; السبب؟

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل "كورونا" السبب؟

هل منع أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان؟

هل منع أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان؟

يسرا تبكي: واجهت شبح سرطان الدم بمفردي

يسرا تبكي: واجهت شبح سرطان الدم بمفردي

الموت يفجع الفن اللبناني بنجمة من الزمن الجميل بعد صراع مع المرض

الموت يفجع الفن اللبناني بنجمة من الزمن الجميل بعد صراع مع المرض

هذه الفتاة أصبحت فنانة سورية شهيرة.. هل ميزتها؟

هذه الفتاة أصبحت فنانة سورية شهيرة.. هل ميزتها؟

شاهد: رقصة ابنتا عمرو دياب على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: رقصة ابنتا عمرو دياب على "تيك توك"

هل اعتنقت هيا مرعشلي المسيحية من أجل إتمام خطبتها على ناصيف زيتون؟

هل اعتنقت هيا مرعشلي المسيحية من أجل إتمام خطبتها على ناصيف زيتون؟

شاهد: إلهام الفضالة تثير غضب الجمهور بشكل &#34;كيكة ميلاد&#34; ابنتها

شاهد: إلهام الفضالة تثير غضب الجمهور بشكل "كيكة ميلاد" ابنتها

بعد الاشتباه بإصابته بكورونا.. كيفانش تاتليتوغ في المستشفى سراً

بعد الاشتباه بإصابته بكورونا.. كيفانش تاتليتوغ في المستشفى سراً

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

عربي

الرئيس العراقي يكلف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

الرئيس العراقي يكلف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

السعودية: إنجازان طبيان كبيران لمواجهة نوعين من الفيروسات التاجية

السعودية: إنجازان طبيان كبيران لمواجهة نوعين من الفيروسات التاجية

قوات حفتر تعلن إسقاط طائرتين تركيتين

قوات حفتر تعلن إسقاط طائرتين تركيتين

لبنان: لن نسكت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة

لبنان: لن نسكت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة