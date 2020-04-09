إصابات (كورونا) في روسيا تتجاوز 10 آلاف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس، بتسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 10131 إصابة.



ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد أكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن الإصابات الجديدة، التي بلغت نسبة زيادتها اليومية 16,8%، رصدت في 50 منطقة من أصل المناطق الـ81 الموبوءة بكورونا، بينما لا تزال 4 مناطق خالية من العدوى.



وأوضح المركز أنه تم خلال اليوم الماضي تسجيل 13 وفاة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 76.



وتماثل للشفاء 118 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 689 شخصا.