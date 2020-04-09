الاقتصاد: شركات أخرى ستنضم لمبادرة توزيع الارباح النقدية على مساهميها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال طارق المصري، مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد: إن توزيع ارباح الشركات المساهمة العامة على المساهمين في مختلف القطاعات كالكهرباء والادوية والاتصالات، سيكون له اثر ايجابي على الوضع الاقتصادي الصعب، ما سيوفر سيولة نقدية في السوق في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعيشه شعبنا جراء انتشار فيروس كورونا .



وأكد المصري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس، ان هناك شركات مساهمة أخرى ستنضم لهذه المبادرة لتوزيع ارباحها على مساهميها، منها شركة التأمين الوطنية وشركات أخرى أوصت بتوزيع أرباحها .



وأوضح أن اجتماعات الهيئات العامة المحددة تواريخها حتى نهاية شهر نيسان، أبريل 2020 سينتج عنها توزيع أرباح نقدية على المساهمين تزيد على 130 مليون دولار، بعد السماح لعدد من الشركات التي أوصت مجالس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بعقد اجتماع هيئتها العامة السنوي.