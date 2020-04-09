غنام: تعود الامور ببيتونيا لوضعها السابق على أن تكون الحركة بدون مركبات



وأكدت غنام أن هذا القرار يشمل الحركة داخل بيتونيا وليس الخروج منها والدخول اليها حيث أن الحاواجز الرئيسية ستبقى على مداخلها، ولكن سيتاح للمواطنين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الخامسة بالتحرك داخليا مشيا على الاقدام لتأمين احتياجاتهم .



وقالت غنام أن هذه القرارات تهدف لحماية ابناء شعبنا ومواطنينا مطالبة بأهمية مراعاة السلامة العامة لكي تبقى الحالة مسيطر عليها وعدم الرجوع الى قرارات اكثر صرامة.



يذكر أن القطاعات التي يسمح لها باعادة نشاطها هي فقط التي كان مسموحا لها قبل الاغلاق الكامل للمدينة قبل يويمن وبذات الشروط السابقة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام عن إعادة الامور في بيتونيا لوضعها السابق "قبل الاغلاق الكامل" على أن تكون الحركة مقتصرة على المشاة فقط دون مركبات، مشيرة أن هذا القرار اتخذ بالتشاور مع دولة رئيس الوزراء بعد ان اتضح ان العينات العشوائية نتائجها مطمئنة.