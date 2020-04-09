موظفو البنك الوطني يتبرعون بمبلغ 300 ألف شيكل لصالح صندوق وقفة عز

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن البنك الوطني اليوم عن تبرع موظفيه بمبلغ 300 ألف شيكل لصالح صندوق وقفة عز بهدف مساندة رسالة الصندوق بدعم العائلات المعوزة والمتضررة جراء ازمة انتشار فايروس كورونا في فلسطين، إضافة الى المساهمة في دعم القطاع الصحي.



ويأتي هذا التبرع انطلاقا من الانتماء الوطني والاجتماعي الذي يتمتع به موظفو البنك للمساهمة في التخفيف من الآثار المرتبطة بانتشار الوباء في فلسطين.



ومن الجدير ذكره، ان مجموعة البنك الوطني كانت من أوائل البنوك التي تبرعت لصندوق وقفة عز في ظل الأزمة بمليوني شيكل، وتسعى لحشد المزيد من الدعم للصندوق ايمانا برسالته وأهدافه.