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الرئيس العراقي يكلف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

الرئيس العراقي يكلف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة
مصطفى الكاظمي
رام الله - دنيا الوطن
كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي.

ووفق (روسيا اليوم) كان مصطفى الكاظمي تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في حزيران عام 2016، بعد ان حاز مكانة مرموقة كوسيط سياسي متمرس بين الأطراف العراقية المختلفة وسط الازمات المتلاحقة. لدى الكاظمي اكثر من 15 عاما من الخدمة في العراق، مع التركيز على حل النزاعات.

وكان الكاظمي مسؤولا عن اصلاح الجهاز ليصبح اكثر كفاءة وفعالية، كما أشرف على اخرج السياسة من العمل الاستخباراتي وتطبيق احدث اساليب التحليل وتوسيع مشاط الجهاز ليشمل مكافحة الارهاب داخل البلاد وخارجها.

وكان الكاظمي معارضا لسياسات الرئيس صدام حسين وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم الى اي من الاحزاب السياسية العراقية.

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