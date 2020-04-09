تعرف على تفاصيل المنخفض الذي سيضرب فلسطين غدًا الجمعة

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خاص دنيا الوطن

أكد ايمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن الاراضي الفلسطينية ستتأثر خلال اليومين المقبلين، بمنخفض جوي جديد، تكون فيه الاجواء باردة وماطرة ولا تشبه الاجواء الربيعية المتوقعة لشهر نيسان/ إبريل من كل عام.



وفي التفاصيل، توقع المصري في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن تتأثر فلسطين، يوم غد الجمعة، بمنخفض جوي جديد، يستمر لنحو 48 ساعة، ويبدأ تأثيره مع ساعات الفجر الاولى من يوم غدٍ الجمعة، على شكل انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة، وأمطار متفرقة تبدأ في المناطق الشمالية وتمتد صباح ونهار غدٍ في مختلف المناطق الشمالية والوسطى من فلسطين.



وقال المصري: "الامطار قد تكون غزيرة في بعض الفترات، وفي بعض المناطق الشمالية من فلسطين مع جو بارد بشكل كبير وحرارة تكون دون معدلاتها السنوية العامة بحدود تسع درجات مئوية".



وأشار إلى أن الأمطار ستستمر بالتساقط على فترات يوم السبت، مع بقاء الجو بارداً وحرارة متدنية جداً لمثل هذا الوقت من العام، متوقعا ان يستقر الجو من جديد في ساعات المساء وليل، من ليلة السبت- الاحد.



وقال: "واعتباراً من يوم الاحد، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، ليصبح الجو ربيعياً معتدلاً ولطيفا دافئا في كافة المناطق، وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي منتصف الاسبوع المقبل مع حرارة عشرينية في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية العالية والمتوسطة".