المطران حنا: الاحتلال تستغل الانهماك العالمي بوباء (كورونا) لفرض وقائع جديدة على الفلسطينيين

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الخميس: إن السلطات الإسرائيلية، في مدينة القدس خاصة وفي باقي الأراضي المحتلة عامة، تستغل الانشغال بوباء (كورونا) لفرض وقائع جديدة على الارض .



وأضاف المطران حنا، في بيان صادر عنه، وصل "دنيا الوطن"، أن "العالم كله منهمك بالوباء، والفلسطينيون وبامكانياتهم المحدودة يعملون على محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه، فيما سلطات الاحتلال تستغل انهماك الجميع بالفيروس وهي تعمل جاهدة عبر اذرعها من اجل تمرير مشاريعها الاستيطانية وسياساتها العنصرية الاقصائية التي تستهدف مدينة القدس بشكل خاص والارض الفلسطينية كلها بشكل عام".



وقال حنا: "وجب علينا كفلسطينيين وفي الوقت الذي فيه نعمل من اجل محاصرة الكورونا وتداعياتها ان نكون يقظين لما يخطط لمدينة القدس من سياسات وممارسات ونشاطات استيطانية غير مسبوقة تستهدف الحجر والبشر كما انها تستهدف المقدسات والاوقاف الاسلامية والمسيحية".



وختم حديثه بالقول: "نعم لمواجهة (كورونا) ولكن في نفس الوقت يجب ان نكون حذرين لما يخطط لمدينة القدس فهذه فرصة ذهبية للاحتلال لكي يمرر بعضا من مشاريعه في المدينة المقدسة في ظل انهماك الجميع بالفيروس، وتداعياتها وهذا يتطلب منا مزيدا من الوعي واليقظة والحكمة والمسؤولية والرصانة لكي نكون قادرين على حماية القدس وصون هويتها والدفاع عن شعبنا وقضية وطننا العادلة".