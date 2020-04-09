الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، أنه لم تُسجل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقال مسؤول ملف (كورونا) في فلسطين، كمال الشخرة: إن عدد الحالات 263 وعدد الحالات الفعلية 216، بينما حالات الشفاء بلغت 44 حالة.



وأوضح الشخرة، أن المسعف المصاب مؤخرًا، تعرض لأعراض وأخذت منه عينه وكانت سلبية، وتم طلب من حجر نفسه وعندما أخدت منه عينة أخرى، كانت إيجابية.



وأشار إلى أن أرقام إصابات (كورونا) في فلسطين، بدأت بالانخفاض وستُسجل منحنيات منخفضة خلال الأيام المقبلة.



وأضاف الشخرة: "263 مجمل الإصابات بالفيروس في فلسطين منهم 89 عاملًا،و29 مسافرًا، و40 مخالطين للوفود السياحية، اضافة لإصابة أسير وشخص من الكادر الطبي، ووفاة واحدة، و44 حالة شفاء".