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السعودية: إنجازان طبيان كبيران لمواجهة نوعين من الفيروسات التاجية

السعودية: إنجازان طبيان كبيران لمواجهة نوعين من الفيروسات التاجية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز عن إنجازين كبيرين، يتمثل أولهما في تطوير لقاح ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتعلق الثاني بالفيروس التاجي الجديد.

وقال اليوبي وفق ما نقلت عنه القناة السعودية الرسمية: إن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، قام بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي انتشر في المملكة عام 2012، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد سيوزع قريبا في الأسواق.

 وأوضح أن خبراء سعوديين في مؤسسته، نجحوا الثلاثاء في عزل الفيروس التاجي الجديد، تمهيدا لتطوير لقاح ضده، لافتا إلى أن اللقاح سيجرب على الحيوانات قبل إجراء تجارب سريرية على البشر.

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