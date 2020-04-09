قوات حفتر تعلن إسقاط طائرتين تركيتين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق العسكري باسم "الجيش الوطني الليبي" التابع لخليفة حفتر، عن تمكن قوات الدفاع الجوي من إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين.



وقالت قناة (روسيا اليوم): إن الطائرة الأولى سقطت في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية، أما الثانية فسقطت شرقي العاصمة فوق محور عين زارة.



وتعبر هذه ثالث طائرة منذ الأمس حيث أعلن "الجيش الوطني الليبي"، مساء اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف إحدى قواعده العسكرية شمال غرب ليبيا.



وقالت شعبة الإعلامي الحربي التابعة لقوات "الجيش الوطني الليبي": "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تستهدف طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية وتقوم بإسقاطها".