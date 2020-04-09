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دولي

ألمانيا تسجل نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ألمانيا تسجل نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا عن تسجيل 4974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي في ارتفاع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وبذلك بلغ عدد الإصابات في البلاد 108202، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 246 خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 2107.

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