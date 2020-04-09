رئيس لجنة الطوارئ بغزة: الحياة ستعود تدريجياً حال لم تُسجل إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس لجنة الطوارئ بغزة، محمد أبو سلمية: إن "وزارة الصحة بغزة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى، استطاعت عبور 50% من عنق الزجاجة والأزمة التي يعانيها القطاع بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدًا أن الأسابيع المقبلة ستكون مفصلية.



وأكد أبو سلمية، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) أنه إذا ما استمر الوضع بهذه الوتيرة، ولم تسجل أي إصابات من الداخل خلال أسبوعين أو ثلاثة؛ "فمن الممكن العودة تدريجًا للحياة الطبيعية" مستدركًا: "لكن هذه رمال متحركة، ممكن في أي لحظة أن تظهر حالة من داخل القطاع، وهذا سيغير كل الخطط".



وأكد أبو سلمية أن محاربة المرض تكون بالوقاية منه، حتى لو استمر الأمر أشهرًا، وأن الأزمة تتطلب تكاتف الجميع، مضيفًا: "وكل يوم يمر دون تسجيل إصابات يدفع لعودة الحياة تدريجًا، وعلى الجمهور أن يكون حريصًا بالابتعاد عن التجمعات، فالقطاع أشبه بجزيرة يحيط بها الفيروس من كل الاتجاهات، ينتشر في الضفة ومصر ودولة الاحتلال".



وبين أن واقع البنية التحتية للصحة في غزة يجعلها غير قادرة على مجابهة الفيروس، "لذا السبيل الوحيد الوقاية، وتحمل فكرة المحاجر الإلزامية".