جيش الاحتلال يستغل (كورونا) للتجسس على هواتف الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من العمال الفلسطينيين والحاصلين على تصاريح للتواجد فيها، تحميل تطبيق يسمح للجيش بالوصول إلى الملفّات والكاميرا في هاتفهم ولمكانهم.



ووفق موقع صحيفة (هآرتس) فإن التطبيق اسمه "المنسّق" وباستطاعته الوصول إلى المكان الجغرافي والكاميرا والرسائل والملفات المحفوظة في الهاتف.



وأوضحت الصحيفة، أنه "وعند الموافقة على استخدام التطبيق، يظهر النصّ الآتي (من المحتمل أن نستخدم المعلومات التي نجمعها لكل هدف، بما في ذلك الأهداف الأمنيّة) بالإضافة إلى حفظ المواد عند الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة لاستخدامها لاحقا".



ويتيح الإجراء الجديد لجهاز الشاباك بتعقب الهواتف النقالة للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ 14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول في العزلة.