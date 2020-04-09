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  • الصحة بغزة: تجهيز المستشفى الأوروبى لاستقبال المصابين بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تجهيز المستشفى الأوروبى لاستقبال المصابين بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تجهيز المستشفى الأوروبى لاستقبال المصابين بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة في قطاع غزة، عبد السلام صبّاح، أن وزارة الصحة بدأت أعمال تجهيز مستشفى غزة الأوروبي كمستشفى رئيس لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بجميع مستوياتها الثلاث من البسيطة الى الأكثر خطورة، لافتا إلى أن المستشفى سيستقبل الحالات من جميع محافظات قطاع غزة.

وقال صباح، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): إنه "تم وضع خطة جهوزية لمستشفى الأوروبى تحضيرا لبدء العمل في هذه المستشفى عند الضرورة القصوى والتى تشمل تهيئة البنية التحتية و تجهيزه بالاحتياجات اللازمة من أجهزة و تحديدا التنفس الصناعى ومعدات طبية وأسرة تنويم وعناية مركزة إلى جانب تجهيز المدارس الثلاث القريبة من المستشفى".

وأوضح أنه سيتم تجهيز أماكن لسكن الطواقم الصحية التى ستعمل في المستشفى بما يضمن معايير السلامة وإجراءات الوقاية اللازمة ويحقق العزل التام لجميع الحالات التى سيتم اكتشافها مما يسهم في تقويض نقل الوباء داخل المجتمع، وتقديم العلاج المناسب للمستويات الحالات التى تحتاج الى متابعات طبية و علاجية.

وحول سبب اختيار هذا المستشفى، أوضح صباح أن تكوين المستشفى من مبانى وأنظمة يتناسب مع هذه الجائحة وأيضا موقعه الجغرافى بعيدا عن الكثافة السكانية، ويقع بجانب عدة مدارس يمكنه للتوسعة السريرية التى تصل الى 400 سرير، بالإضافة الى وجود سكن للاطباء ملحق بالمستشفى للاقامة الدائمة في حال اكتمال المستشفى بخدمات الموظفين العاملة لفترات طويلة والذى سيصل الى 400 كادر صحى وفنى وادارى، والذين ليس لديهم موانع صحية وطبية للعمل في مكان ذات خطورة عالية.

وذكر مدير عام المستشفيات أن القدرة السريرية لمستشفى غزة الأوروبى تصل الى 400 سرير منها 100 سرير للعناية المركزة و300 سرير للحالات المنومة، منوها الى أن المستشفى ينتظر دعم الجهات المانحة ومنظمة الصحة العالمية لتجهيزه بالكامل كونه الآن يضم فقط 12 سرير مع جهاز تنفس.

وبين صباح أنه سيتم نقل الخدمات إلى المستشفيات القريبة كمجمع ناصر الطبى والمؤسسات غير الحكومية بما يضمن استمرارية الخدمة لسكان المنطقة الجنوبية ولا يؤثر على تقديم الخدمة، مع البقاء على وجود الخدمات الرئيسية والتى سيتم نقلها في حالة الضروة القصوى.

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