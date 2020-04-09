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إصابة صيادين إثنين برصاص الاحتلال قبالة بحر غزة

إصابة صيادين إثنين برصاص الاحتلال قبالة بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب صباح اليوم الخميس، صيادان إثنان، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة غزة.

وأكد اتحاد لجان الصيادين، إصابة صيادين إثنين برصاص معدني مغلف بالمطاط أطلقه جنود بحرية الاحتلال عقب مطاردة مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وتم نقل الصيادين الجريحين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهما وصفت بالمتوسطة.

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