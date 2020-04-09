اشتية: ندعو حكومة فرنسا للعمل معاً لمواجهة فيروس كورونا





ودعا اشتية، في رسالته، حكومة فرنسا للعمل معاً في فرنسا وفلسطين وبقية العالم من اجل مواجهة هذا الفايروس الذي يستهدف الجميع، معربا عن قناعته ان الانسانية مجتمعة ستتغلب على تحديات هذا الوباء وستتغلب على انعكاساته.



وحيا اشتية "الشجاعة الاستثنائية" والجهود المتواصلة التي بتذلها حكومة ادوار فيليب في مواجهة هذه الازمة.



كما اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني ان الشعب الفرنسي أظهر صموداً وتصميماً كبيرين في مواجهة هذه الازمة التي لا سابق لها.



وتمنى اشتية الشفاء العاجل لجميع الذين اصيبوا بفايروس كورونا وعبر عن وقوفه الى جانب عائلاتهم واقربائهم وكذلك عن التضامن الكبير مع الفرق الطبية التي كانت على مستوى مهني عال منذ بداية الوباء.

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، عن تضامن فلسطين والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع فرنسا ووقوف الحكومة الفلسطينية معها في معركتها التي تخوضها في مواجهة وباء كوفيد 19.جاء هذا في رسالة وجهها اشتية الى نظيره الفرنسي ادوار فيليب وسلمها سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي الى رئاسة الحكومة الفرنسية.