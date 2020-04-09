صفقة ضخمة.. إسرائيل تستعين بالصين لمكافحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت الحكومة الإسرائيلية، صفقة بقيمة 90 مليون شيكل مع شركة BGI الصينية لشراء معدات تسمح لتل أبيب بإجراء ما لا يقل عن 10.000 اختبار لفيروس كورونا يوميا.



ووفق قناة (روسيا اليوم) فسيتم تركيب المعدات الجديدة في 6 مختبرات مختلفة على مدى الأسابيع المقبلة، وستجري الاختبارات إلى جانب منشآت الاختبار الحالية في إسرائيل.



وشركة BGI هي شركة عالمية في علم الجينوم مقرها في شنتشن، بالصين، ولديها عملاء في أكثر من 66 دولة.



وأكدت الشركة أن اختبارات BGI تستخدم على نطاق واسع في الصين، ويتم توزيعها على أكثر من 50 دولة ومنطقة أخرى. وتتوفر نتائج الاختبارات بعد ثلاث ساعات من إجرائها.



وتصل أجهزة الاختبار مصحوبة بإمدادات من الكواشف، والمواد المستخدمة في التحاليل الكيميائية المطلوبة للاختبار، التي نفدت من المختبرات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، مما حد من عدد الاختبارات التي يمكن إجراؤها.