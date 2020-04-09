ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 74

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد في "إسرائيل" إلى 74 حالة.



ووفقًا للوزارة، فإن حصيلة الوفيات ارتفعت بعد وفاة مسن إسرائيلي يبلغ من العمر (74 عامًا) بعد إصابته بالفيروس.



وفي آخر إحصائية رسمية، اعلنت الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين إلى 9404 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 147 بحالة خطيرة.