وزير الصحة التونسي: بعض وفيات (كورونا) لا تظهر عليها علامات الإصابة بالفيروس

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، أن بعض وفيات فيروس كورونا المستجد لم تظهر عليها علامات الإصابة بالفيروس على الإطلاق.وقال المكي لقناة (التاسعة) التونسية: إن عددا من الوفيات لم تظهر عليها أعراض ارتفاع درجات الحرارة والعطس وإنما يباغتهم الموت فجأة.وأوضح أنه "بعد أن لاحظوا وجود حالات وفيات بصفة فجائية (تبين أنها مصابة بالفيورس) تم إجراء فحوصات واستنتجنا أن كوفيد-19 من الممكن أن يتسبب في تخثر الدم ينتج عنه انسداد في الأوعية الدموية الذي يتسبب في الوفاة".وقال المكي إن "تونس والعالم يواجهون عدوا مجهولا وأسلحته مجهولة ويظل يفاجئنا كل مرة"، مشيرا إلى أن الدولة تضع في اعتبارها السيناريو الأسوأ.