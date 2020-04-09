حسين الشيخ: تراجع عدد إصابات فيروس (كورونا) بفلسطين يبعث على الأمل والتفاؤل

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن ‏التراجع في عدد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين، خلال اليومين الماضيين يبعث على الأمل والتفاؤل.وأضاف الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "هذا يزيدنا إصرارًا على مواجهة الفيروس، والاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإرشادات ويؤكد لنا أن القرارات كانت صحيحة وفي وقتها.. لنبقى في بيوتنا حتى ننتصر على هذا الوباء المعركة لم تنتهي بعد".وقال الشيخ في تغريدة أخرى، "أحييّ ملحم وكمال والنمر على ابتسامتهم الجميلة وهم يقدمون التقرير اليومي والعيون شاخصة لهم، ابتسامة تبعث على الأمل في الوقت الصعب وتقول لنا ان الغد أجمل وأحلى بصبرنا والتزامنا وتكاتفنا، تعبيرات وجوههم تحمل هموم الوطن وحلم المستقبل,. حماكم الله وحمى شعبنا ووطننا".