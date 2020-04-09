لبنان: لن نسكت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة

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رام الله - دنيا الوطن

قال حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، أن بلاده لا تقبل بالسكوت عن الانتهاكات المتكررة من قبل الطائرات الاسرائيلية التي تنتهك لأجواء اللبنانية وتطلق صواريخ.



وأكد دياب تأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إطلاق النار حيثما كان في العالم، والانصراف للتصدي لجدول كورونا التي لا تكترث لهوية أو عرق أو فئة أو معتقد، كما دعا الأمم المتحدة إلى فضح هذا التصرف علانية وبكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أن حكومته لا تقبل بأن يكون هذا الانتهاك مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج الأمم المتحدة، فيتغاضى عنه المجتمع الدولي.



وأوضح أن تبادل الرسائل مع المراجع المعني لا يكفي لوضع حد للانضمام إليها، "وعليها أن تعي بأننا لن نذعن بعد اليوم لهذه الإنتهاكات وكأنها أمر طبيعي أو عادي."



وأثار دياب موضوع المنطقة التي تحتلها إسرائيل شمال الخط الأزرق في الناقورة والتي أحاطها الاحتلال بسياج تقني وشائك، والبالغة مساحتها 1850 مترا مربعا، مشددا على أنها أرض لبنانية محتلة ويقتضي على إسرائيل الانسحاب منها.