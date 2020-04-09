السعودية تُعلن وقف إطلاق النار في اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤولون سعوديون: إن التحالف بقيادة السعودية سيبدأ وقف إطلاق النار في اليمن، بداية من ظهر اليوم الخميس بتوقيت السعودية.



وأكد المسؤولون، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) أن وقف إطلاق النار في اليمن يهدف لتشجيع الحوثيين على دخول محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ومنع انتشار فيروس (كورونا).



وأوضحت مصادر الوكالة، أن التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد عند منتصف الليل على أن يبدأ يوم الخميس 9 نيسان/ أبريل 2020.