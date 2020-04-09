إصابات فيروس (كورونا) في العالم تتجاوز 1.5 مليون

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوز العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم، حتى مساء الأربعاء، حاجز 1.5 مليون حالة، وسط تقديرات تشير إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى ذروة الأزمة.



ووفق (الجزيرة.نت) فحتى الوقت الحالي سجلت في أنحاء العالم 1506361 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك 88100 وفاة (5.85% من عدد المصابين) و319292 شفاء (21.2%).



وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بـ425769 حالة، لتأتي بعدها إسبانيا في المركز الثاني بـ146690 إصابة، وإيطاليا في المرتبة الثالثة بـ139422، وفرنسا في الموقع الرابع بـ112950 مصابا، وألمانيا بـ112113 حالة.



وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بـ17669 حالة، وتأتي بعدها الولايات المتحدة بـ14604 وفيات، وإسبانيا في الموقع الثالث بـ14555، وفرنسا في المركز الرابع بـ10869، وإيران بـ3993 وفاة.