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أمريكا تتجاوز إسبانيا في وفيات (كورونا)

أمريكا تتجاوز إسبانيا في وفيات (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت الولايات المتحدة، لليوم الثاني على التوالي، وفاة حوالى ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

ووفق بيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد حصد الوباء في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصابا بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14.795 حالة وفاة.

وأصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس؛ إذ إنّها تخطّت إسبانيا (14.792 وفاة)، لكنّها لا تزال خلف إيطاليا التي سجّلت لغاية اليوم 17.669 وفاة.

أما حصيلة المصابين بالوباء في الولايات المتّحدة، فبلغت مساء الأربعاء 429.052 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إصابة 32.819 شخصا إضافيا بالفيروس (مقابل 29.609 إصابات جديدة في اليوم السابق).

وأصبحت أكثر من رُبع الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس حول العالم حتى اليوم قد سجّل في الولايات المتّحدة وحدها، كما لا تزال نيويورك بؤرة الوباء في هذا البلد، إذ سجّلت الولاية حتى اليوم 6268 حالة وفاة، بينها 779 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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