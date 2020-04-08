شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط ست مركبات وتغلق 18 محلاً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

الشرطة تضبط ست مركبات وتغلق 18 محلاً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ست مركبات وأغلقت 18 منشأة ومحلاً تجارياً وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ  للحد من انتشار فيروس (كورونا) في قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شرطة محافظة قلقيلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، قامت بضبط ست مركبات، وأغلقت 18 منشأة ومحلاً تجارياً، وذلك أثناء قيام دوريات الشرطة وتساندها الأجهزة الأمنية بعمل جولات في المدينة وقراها وبلداتها وذلك لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الوطن وتنفيذا لتعليمات عطوفة محافظ محافظة قلقيلية . 

وأكدت الشرطة تواصل العمل لتنفيذ قرارات الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، داعية المواطنين الى الالتزام ببيوتهم حفاظاً على سلامتهم .

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