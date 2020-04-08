اشتية: سنعمل وفق موازنة طوارئ متقشفة وأولويتنا بالصرف ترتكز على ثلاثة بنود





يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس محمود عباس مساء اليوم الأربعاء، توجيهاته للحكومة بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.





وقال اشتية عبر صفحته على (فيسبوك): مع انخفاض إيرادات الحكومة بشكل حاد سنعمل وفق موازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف لأقصى درجة لنتمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة.



وشدد على أن "أولوياتنا في الصرف ترتكز على ثلاثة بنود: مساعدة الفقراء، ودعم النظام الصحي، وتوفير رواتب الموظفين واحتياجات الأمن".



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء د.محمد اشتية مساء اليوم الأربعاء، على سير الحكومة، على هدي توجيهات الرئيس عباس بخصوص العمل وفق أحكام موزانة الطوارئ، وبذل قصارى جهدنا لمكافحة وباء (كورونا) والحد من انتشاره، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.