28 حالة وفاة و1372 إصابة جديدة بـفيروس "كورونا" بعدة دولة عربية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات الخاصة بها كورونا المستجد- "كوفيد 19" ، حتى مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 28 وفاة و1372 إصابة جديدة بـ "كورونا" اليوم في 14 دولة عربية.



وأوضحت الإحصاءات التي تشير إلى اربع دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة "كورونا"، هي: الجزائر، والعراق، والمغرب، ومصر، وفق وكالة (وفا).



فقد سجلت الجزائر 12 حالة وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 205 وفيات حتى اليوم ، كما سجلت 104 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 1،572 حالة حتى الآن.



وأعلن العراق عن وفاة 4 اشخاص، ليصبح بذلك مجموع عدد الضحايا 69 شخصًا، إضافة إلى 80 إصابة جديدة من مجموع 1202 حالة هو العدد الكلي للمصابين في العراق حتى الآن



وفي المغرب، أُعلن اليوم عن وفاة 3 أشخاص ليرتفع مجموع الوفيات إلى 93، وتسجيل 91 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات إلى 1،275 حالة.



وفي ذات السياق أعلنت السعودية، عن تسجيل 327 إصابة جديدة اليوم ، ليرتفع بذلك عددها إلى 3،122 شخصًا، وسجلت السعودية وفاة 41 شخصاً جراء الإصابة بالفيروس منذ اكتشاف الوباء حتى اليوم.



فيما أعلنت الإمارات اليوم عن اصابة 300 شخص بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 2،659، ووفاة 12 شخصًا بالوباء حتى اليوم.



وفي قطر، أعلن اليوم عن 153 إصابة جديدة من مجموع 2،210 إصابات في البلاد حتى الآن، كما سجلت وفاة 6 أشخاص منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.



كما أعلنت الكويت عن 112 اصابة جديدة من مجموع 855 إصابة، وسلطنة عمان عن 48 إصابة من مجموع 419، ولبنان عن 27 إصابة من مجموع 575 حالة، والبحرين عن 12 إصابة من مجموع 823، والأردن عن 5 إصابات من مجموع 358، وفلسطين عن اصابتين اثنتين من مجموع 263، وليبيا عن إصابة واحدة من مجموع 21 حتى الآن.



الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء اليوم الأربعاء، تسجيل عدد 9 حالات وفاة ليصبح العدد الكلي لحالات الوفاة 103، اضافة الى تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بينهم أجنبيان، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1560 حالة.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها بقسوة في 209 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، موقعة حتى الآن 87،435 حالة وفاة، منها 5،401 وفاة حتى مساء اليوم، ونحو مليون و491 ألف إصابة مؤكدة، منها 60،433 إصابة اكتشفت اليوم، فيما تماثل للشفاء أكثر من 319 ألف مصاب في العالم.