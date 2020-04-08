سلطات الاحتلال تفرج عن القيادي عبد الخالق النتشة

عبد الخالق النتشة

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء عن القيادي في حركة حماس الأسير عبد الخالق النتشة (62 عاماً) من مدينة الخليل بعد اعتقال إداري دام أربعة أشهر.



واعتقل القيادي النتشة في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد مداهمة منزله في حي جبل الرحمة بمدينة الخليل، ولم يمض حينها على الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوى تسعة شهور إثر اعتقال استمر 20 شهراً، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأمضى النتشة ما مجموعه 20 عاماً سجون الاحتلال، كان أطولها لمدة عشر سنوات متتالية، كما اعتقل عدة مرات إدارياً رغم معاناته من أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى، وتعرض لإهمال طبي متعمد خلال اعتقاله.