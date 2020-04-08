عربي

مصر تسجل تسع وفيات جديدة وتقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي

مصر تسجل تسع وفيات جديدة وتقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم الأربعاء، تسع وفيات و110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".  

ووفق قناة (العربية) فقد ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) إلى 1560، والوفيات إلى 103 حالات.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما حتى 23  نيسان/إبريل لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الحكومة مددت تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وأضاف أنه تقرر أيضا تخفيف حظر التجول ساعة بحيث يبدأ من الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة صباحا.

ومددت الحكومة أيضا إغلاق المدارس والجامعات كما تقرر استمرار إغلاق المقاهي والمتاجر والمراكز التجارية مساء وفي عطلة نهاية الأسبوع.

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