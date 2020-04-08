نقابة الصحفيين توفر 700 لباساً خاصاً للصحفيين في فلسطين



وأشاد نقيب الصحفيين بمساحة الحرية الواسعة التي تتمتع بها الحكومة الحالية ومن خلال المتحدث باسمها الأستاذ إبراهيم ملحم و بتعليمات رئيس الوزراء د. محمد اشتيه وبتوجيهات الرئيس محمود عباس.





وبيّن نقيب الصحفيين أن النقابة وفرت ما يقارب 700 لباسا خاصا للصحفيين العاملين في الميدان لكافة المؤسسات الإعلامية في الضفة والقدس وغزة بمبادرة وجهود شخصية من النقابه التي من واجبها حماية الزملاء الصحفيين والجسم الصحفي ككل.



وأشاد ملحم بالدور الهام الذي يمارسه إعلامنا الوطني الحر في ظل جائزة (كورونا) التي اجتاحت العالم أجمع. مؤكدا أن الدور الذي نقوم به هو بتعليمات دولة رئيس الوزراء وبتوجيهات الرئيس عباس.











رام الله - دنيا الوطنسلم نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، مساء اليوم، في مدينة رام الله الصحفيبن العاملين في تغطية الإيجاز الصحفي للحكومة الفلسطينية في ظل جائحة (كورونا).