شؤون فلسطينية

منخفض جوي وكتلة هوائية باردة يضربان فلسطين الجمعة

منخفض جوي وكتلة هوائية باردة يضربان فلسطين الجمعة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، الخميس، غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/04/10: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت 2020/04/11: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى اقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد 2020/04/12:  يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام وليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ، والرياح غربية الى شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الجمعة والسبت من خطر:

1-     تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.

2-     خطر التزحلق على الطرقات. 3-تدني مدى الرؤيا الأفقية

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 17-7 14-7 14-7 بيت لحم 17-7 14-7 14-7
رام الله والبيرة 16-6 13-6 13-6 طولكرم 20-12 12-18 12-18
نابلس 18-8 15-8 15-8 قلقيلية 20-12 12-18 12-18
جنين 21-10 17-10 17-10 سلفيت 17-7 14-7 14-7
طوباس 21-10 17-10 17-10 روابي 18-8 15-8 15-8
الخليل 16-6 13-6 13-6 غزه 21-13 19-13 19-13
أريحا 26-13 22-13 22-13 خانيونس 19-13 19-13 19-13
الأغوار الشمالية 24-11 11-20 11-20 رفح 20-12 21-12 12-20

أخبار ذات صلة

نقابة الصحفيين توفر 700 لباساً خاصاً للصحفيين في فلسطين

نقابة الصحفيين توفر 700 لباساً خاصاً للصحفيين في فلسطين

أسير محرر يحذر من واقع كارثي في سجن (عوفر)

أسير محرر يحذر من واقع كارثي في سجن (عوفر)

مستوطنون يحطمون شواهد قبور في نابلس

مستوطنون يحطمون شواهد قبور في نابلس

رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس عباس بشأن فيروس (كورونا)

رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس عباس بشأن فيروس (كورونا)

غازي حمد: الدور البارز في تخفيف حصار غزة يُحسب لقطر

غازي حمد: الدور البارز في تخفيف حصار غزة يُحسب لقطر

شاهد: التجمع البدوية في عين سامية يواجه فيروس (كورونا) والاحتلال

شاهد: التجمع البدوية في عين سامية يواجه فيروس (كورونا) والاحتلال

الرئيس يصدر توجيهاته لاشتية بالعمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة

الرئيس يصدر توجيهاته لاشتية بالعمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة

&#34;اللجنة الوطنية&#34; تدعو للمشاركة في مبادرات &#34;إيسيسكو&#34; الرائدة لمواجهة تفشي (كورونا)

"اللجنة الوطنية" تدعو للمشاركة في مبادرات "إيسيسكو" الرائدة لمواجهة تفشي (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين توفر 700 لباساً خاصاً للصحفيين في فلسطين

نقابة الصحفيين توفر 700 لباساً خاصاً للصحفيين في فلسطين

أسير محرر يحذر من واقع كارثي في سجن (عوفر)

أسير محرر يحذر من واقع كارثي في سجن (عوفر)

مستوطنون يحطمون شواهد قبور في نابلس

مستوطنون يحطمون شواهد قبور في نابلس

محافظ نابلس يتحدث عن حادثة إطلاق نار استهدفت قوات الأمن شرق المدينة

محافظ نابلس يتحدث عن حادثة إطلاق نار استهدفت قوات الأمن شرق المدينة

الحساينة يؤكد أهمية تقديم مساعدات مالية لعمال غزة في ظل أزمة (كورونا)

الحساينة يؤكد أهمية تقديم مساعدات مالية لعمال غزة في ظل أزمة (كورونا)

عياش ينعى الطبيب نبيل خير الذي توفي بإيطاليا بعد إصابته بـ (كورونا)

عياش ينعى الطبيب نبيل خير الذي توفي بإيطاليا بعد إصابته بـ (كورونا)

&#34;الخارجية&#34;: 500 إصابة و23 وفاة بين أبناء الجالية الفلسطينية بمعظم دول العالم

"الخارجية": 500 إصابة و23 وفاة بين أبناء الجالية الفلسطينية بمعظم دول العالم

&#34;الاقتصاد&#34; تتلفت ثمانية أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

"الاقتصاد" تتلفت ثمانية أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

منوعات

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن &#34;كورونا&#34;: &#34;عقاب من الله&#34;

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن "كورونا": "عقاب من الله"

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

بعد إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;.. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

بعد إصابتها بـ"كورونا".. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

عربي

المغرب يسحب ثلاثة ملايين دولار من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي

المغرب يسحب ثلاثة ملايين دولار من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي

سلطنة عُمان تغلق محافظة مسقط

سلطنة عُمان تغلق محافظة مسقط

شركة مصرية تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء لعلاج فيروس (كورونا)

شركة مصرية تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء لعلاج فيروس (كورونا)

السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)

السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)