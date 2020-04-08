مستوطنون يحطمون شواهد قبور في نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون اليوم الأربعاء على شواهد قبور لمواطنين بالقرب من قرية برقة شمال مدينة نابلس.



وأفادت مصادر محلية بأنّ أهالي برقة شاهدوا العديد من المستوطنين في منطقة القبيبات، أثناء تحطيمهم شواهد القبور في مقبرة القرية، قبل أن يلوذوا بالفرار، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).