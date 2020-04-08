دولي

فرنسا: تراجع معدل وفيات فيروس (كورونا)

فرنسا: تراجع معدل وفيات فيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا اليوم الأربعاء، 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويمثل هذا الرقم تراجعاً لمعدل الوفيات، مقارنة مع الحصيلة السابقة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة وبلغت نقطة 7632 بعد أن كانت على مستوى 7091 أمس الثلاثاء.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس في المستشفيات الفرنسية، حيث بلغ هذا المعدل يوم الاثنين 605 حالات ويوم الثلاثاء 597 وفاة.

وأفاد سلمون بأن العدد العام للمتوفين في البلاد، والذي يشمل الضحايا في المستشفيات ودور المسنين، وصل إلى 10869 حالة مقارنة مع 10328 الثلاثاء.

لكن المسؤول الصحي الفرنسي شدد مع ذلك على أن مشكلة فنية عرقلت جمع المعطيات الجديدة من دور المسنين، لهذا السبب لم يتم اعتبارها في حصيلة اليوم، بينما كان يبلغ هذا العدد حتى أمس الثلاثاء 3237 حالة.

كما أفاد سلمون بتسجيل 3833 إصابة جديدة بالعدوى في مستشفيات فرنسا خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي من 78167 إلى 82000 حالة.

وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وكذلك الرابعة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

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