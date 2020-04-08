الأردن تسجل خمس اصابات جديدة بفيروس (كورونا)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الأردن اليوم الأربعاء، خمس اصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الإصابات الى 358.



وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر خلال الإيجاز صحفي: إن الاصابات كانت مخالطة للمصابين، وتم تسجيل شفاء 12 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 150 حالة، مؤكدا أن انخفاض عدد الحالات لا يعني زوال الخطر.



ومن جانب آخر أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، عن حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة وحتى منتصف ليلة السبت/ الأحد.