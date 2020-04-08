سلطنة عُمان تغلق محافظة مسقط





ويسري القرار وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، اعتباراً من العاشر من نيسان/إبريل وحتى 22 من الشهر نفسه.



وسجلت عمان 419 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المسبب للمرض منها 48 في الأربعة والعشرين ساعة الماضية





رام الله - دنيا الوطنقالت اللجنة العليا للتعامل مع مرض فيروس (كورونا) "كوفيد-19" في سلطنة عمان على (تويتر)، إنه تقرر حظر الانتقالات من وإلى محافظة مسقط.