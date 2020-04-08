سلطنة عُمان تغلق محافظة مسقط
رام الله - دنيا الوطن
قالت اللجنة العليا للتعامل مع مرض فيروس (كورونا) "كوفيد-19" في سلطنة عمان على (تويتر)، إنه تقرر حظر الانتقالات من وإلى محافظة مسقط.
قالت اللجنة العليا للتعامل مع مرض فيروس (كورونا) "كوفيد-19" في سلطنة عمان على (تويتر)، إنه تقرر حظر الانتقالات من وإلى محافظة مسقط.
ويسري القرار وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، اعتباراً من العاشر من نيسان/إبريل وحتى 22 من الشهر نفسه.
وسجلت عمان 419 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المسبب للمرض منها 48 في الأربعة والعشرين ساعة الماضية
وسجلت عمان 419 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المسبب للمرض منها 48 في الأربعة والعشرين ساعة الماضية
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