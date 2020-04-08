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سلطنة عُمان تغلق محافظة مسقط

سلطنة عُمان تغلق محافظة مسقط
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت اللجنة العليا للتعامل مع مرض فيروس (كورونا) "كوفيد-19" في سلطنة عمان على (تويتر)، إنه تقرر حظر الانتقالات من وإلى محافظة مسقط.

ويسري القرار وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، اعتباراً من العاشر من نيسان/إبريل وحتى 22 من الشهر نفسه.

وسجلت عمان 419 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المسبب للمرض منها 48 في الأربعة والعشرين ساعة الماضية

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