غازي حمد: الدور البارز في تخفيف حصار غزة يُحسب لقطر

غازي حمد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، غازي حمد، أنهم يجتهدون من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي في قطاع غزة، مبيناً أن الدور البارز في تخفيف الحصار يُحسب لدولة قطر ونقدر جهودها المستمرة.



وأوضح حمد، لقناة (الأقصى) مساء الأربعاء، أن نسبة الفقر والبطالة ارتفعت بسبب الوضع الحالي وتوقف الأعمال بسبب كورونا، تزامناً مع وجود حالة تضييق على غزة بسبب حصار الاحتلال وإجراءات السلطة.



وقال: "هناك قوى دولية وإقليمية تحاول أن يستمر الحصار على قطاع غزة، وهناك جهود فلسطينياً وعربياً تبذل من أجل تخفيف الحصار".



ولفت إلى أن وزارته شكلت لجنة أزمة وعقدت بشكل دائم لمواجهة كورونا، ووفرت كافة المستلزمات لمراكز الحجر الصحي، مؤكداً أن الحالات المرضية في الحجر الصحي أوضاعها مطمئنة ولم تظهر عليها أعراض خطيرة.



وأضاف "هناك تواصل يومي مع منظمة الصحة العالمية، ونتمنى أن توحد أزمة كورونا العمل الفلسطيني لمواجهة الفايروس ونتجاوز الخلاف السياسي".



وأوضح أن التنسيق بين غزة والضفة في مواجهة كورونا وتقديم مساعدات لغزة لا يزال محدوداً، وطاقم التنمية الاجتماعية في القطاع قامت بدور كبير لتوفير كل ما يحتاجه المواطن في الحجر الصحي.