شاهد: التجمع البدوية في عين سامية يواجه فيروس (كورونا) والاحتلال

تعتبر منطقة "عين سامية" الواقعة الى الشرق من قرية كفر مالك شمال مدينة رام الله، من المواقع التي تشهد تصعيداً متكرراً من قبل المستوطنين المتطرفين في مستوطنة "كوخاب هشاحر" الذين قاموا بالاعتداء عدة مرات متتالية على الحقول وعلى مربي الأغنام والمزارعين في تلك المنطقة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا بأعداد كبيرة في المستوطنات التي اصبحت تشكل بؤرة لانتشار الفيروس تتضاعف خطورة هذه الاعتداءات.



وقال أحد سكان التجمع البدوي، أبو إبراهيم لـ "دنيا الوطن"، إن أهل التجع يعانون بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا والإغلاق الذي رافق ذلك حرمهم لقمة العيش.











خاص دنيا الوطن - بهاء بركات