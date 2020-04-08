الرئيس يصدر توجيهاته لاشتية بالعمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، توجيهاته لرئيس الوزراء محمد اشتية، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.
وبدوره، أكد رئيس الوزراء السير على هدي توجيهات سيادته بهذا الخصوص، وبذل الحكومة قصارى جهدها لمكافحة وباء "كورونا" والحد من انتشاره، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وفق (وفا).
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، توجيهاته لرئيس الوزراء محمد اشتية، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.
وبدوره، أكد رئيس الوزراء السير على هدي توجيهات سيادته بهذا الخصوص، وبذل الحكومة قصارى جهدها لمكافحة وباء "كورونا" والحد من انتشاره، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وفق (وفا).
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