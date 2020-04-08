الرئيس يصدر توجيهاته لاشتية بالعمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، توجيهاته لرئيس الوزراء محمد اشتية، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.



وبدوره، أكد رئيس الوزراء السير على هدي توجيهات سيادته بهذا الخصوص، وبذل الحكومة قصارى جهدها لمكافحة وباء "كورونا" والحد من انتشاره، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وفق (وفا).