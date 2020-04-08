شؤون فلسطينية

"اللجنة الوطنية" تدعو للمشاركة في مبادرات "إيسيسكو" الرائدة لمواجهة تفشي (كورونا)

"اللجنة الوطنية" تدعو للمشاركة في مبادرات "إيسيسكو" الرائدة لمواجهة تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، الطلبة والدارسين والباحثين في فلسطين، للمشاركة في مبادرات منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي عبارة عن جوائز تشجيعية ومبادرات وتجارب وطنية في دول العالم الإسلامي.

وأشار أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د. دوّاس دوّاس إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى إشراك كافة الباحثين والدارسين في عملية مواجهة انتشار الفايروس، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الوقائية للحد من تفشيه، بالإضافة إلى الإبداع في استخدام منصات التواصل عن بعد وتسخيرها لخدمة البحث العلمي والتدريس عن بعد.

وأضاف د. دوّاس بأن المبادرات تشمل جائزة الإيسيسكو للتصدي للفايروس من خلال إيجاد علاج ناجع، قدمت المنظمة جائزة لمن يكتشفه وهي عبارة عن 200 ألف دولار، بالإضافة لمبادرات تهدف لتقديم الدعم الفني لإنشاء وحدات مصغرة وتدريب أفراد المجتمعات المحلية على تصنيع المنتجات المطهرة بتكلفة منخفضة بالدول الأعضاء.

وأشاد د. دوّاس بهذه المبادرات الرائدة من حيث سرعة الاستجابة والتلبية العاجلة لاحتياجات الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو، داعيا لاستثمار هذه الجهود بشكل حقيقي للاستفادة المثلى في ظل هذه الظروف التي تحتم علينا اللجوء إلى ممارسات إبداعية جديدة تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا، وخاصة ما قامت به الإيسيسكو من تدشين بيت الإيسيسكو الرقمي الذي يقترح أفضل الحلول في التعامل مع الأوضاع الحالية الطارئة، وتوفير الوسائل وخاصة التكنولوجية منها وأكثرها مرونة ونجاعة في الحد من انعكاسات الجائحة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأوضح د. دوّاس بأن بيت الإيسيسكو الرقمي يضم العديد من المبادرات والتي جاء أهمها "عدة الإيسيسكو لواضعي المحتويات التربوية في الدول الأعضاء" والتي سيتم من خلالها تزويد الدول الأعضاء المحتاجة والأكثر ضررا بدعم لوجستي يمكنها من توفير الأجهزة الرقمية والسمعية والبصرية اللازمة لتسجيل وبث المواد التعليمية، وإتاحتها للطلبة في مختلف مراحل التعليم، بالإضافة لمبادرة توفير أدوات معرفية مفتوحة للتعليم عن بعد من خلال باقة من الروابط والتطبيقات التربوية.

كما أثرت مبادرة "تثقف عن بعد" محتوى هذه المبادرات الرائدة وهي التي تشمل بناء القدرات وتحفيز المواهب والطاقات الإبداعية والفنية من خلال جوائز الإيسيسكو للإبداع، وتهدف إلى تكوين وبناء القدرات عن بعد لفائدة الأطر العاملة في مجالات التراث، مع استمرار المنظمة بتقديم فعاليات مبادرتها بتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها بشكل رقمي.

ودعت اللجنة الوطنية إلى زيارة موقع منظمة الإيسيسكو الإلكتروني للمشاركة والتعرف بشكل أوسع على هذه المبادرات من خلال الرابط التالي:

WWW.ICESCO.OR


أخبار ذات صلة

شاهد: التجمع البدوية في عين سامية يواجه فيروس (كورونا) والاحتلال

شاهد: التجمع البدوية في عين سامية يواجه فيروس (كورونا) والاحتلال

الرئيس يصدر توجيهاته لاشتية بالعمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة

الرئيس يصدر توجيهاته لاشتية بالعمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة

محافظ نابلس يتحدث عن حادثة إطلاق نار استهدفت قوات الأمن شرق المدينة

محافظ نابلس يتحدث عن حادثة إطلاق نار استهدفت قوات الأمن شرق المدينة

الحساينة يؤكد أهمية تقديم مساعدات مالية لعمال غزة في ظل أزمة (كورونا)

الحساينة يؤكد أهمية تقديم مساعدات مالية لعمال غزة في ظل أزمة (كورونا)

عياش ينعى الطبيب نبيل خير الذي توفي بإيطاليا بعد إصابته بـ (كورونا)

عياش ينعى الطبيب نبيل خير الذي توفي بإيطاليا بعد إصابته بـ (كورونا)

&#34;الخارجية&#34;: 500 إصابة و23 وفاة بين أبناء الجالية الفلسطينية بمعظم دول العالم

"الخارجية": 500 إصابة و23 وفاة بين أبناء الجالية الفلسطينية بمعظم دول العالم

&#34;الاقتصاد&#34; تتلفت ثمانية أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

"الاقتصاد" تتلفت ثمانية أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

ملحم: فلسطين لم تسجل أي مصاباً بفيروس (كورونا) مساء اليوم

ملحم: فلسطين لم تسجل أي مصاباً بفيروس (كورونا) مساء اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الحساينة يؤكد أهمية تقديم مساعدات مالية لعمال غزة في ظل أزمة (كورونا)

الحساينة يؤكد أهمية تقديم مساعدات مالية لعمال غزة في ظل أزمة (كورونا)

عياش ينعى الطبيب نبيل خير الذي توفي بإيطاليا بعد إصابته بـ (كورونا)

عياش ينعى الطبيب نبيل خير الذي توفي بإيطاليا بعد إصابته بـ (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; تتلفت ثمانية أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

"الاقتصاد" تتلفت ثمانية أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

سفارة فلسطين في تركيا تصدر تصريحاً بشأن الطلبة والمواطنين العالقين هناك

سفارة فلسطين في تركيا تصدر تصريحاً بشأن الطلبة والمواطنين العالقين هناك

اعتقال أربعة مهربي عمال وضبط خمس مركبات مخالفة بأريحا

اعتقال أربعة مهربي عمال وضبط خمس مركبات مخالفة بأريحا

الجهاد الإسلامي بذكرى &#34;دير ياسين&#34;: دماء الشهداء هي شريان وعلامة حياة قضيتنا

الجهاد الإسلامي بذكرى "دير ياسين": دماء الشهداء هي شريان وعلامة حياة قضيتنا

الشرطة تعتقل عشرة أشخاص وتغلق ثلاث محطات وقود ومصنع ومحلين تجاريين بجنين

الشرطة تعتقل عشرة أشخاص وتغلق ثلاث محطات وقود ومصنع ومحلين تجاريين بجنين

&#34;كهرباء القدس&#34; توفر موظفين لتقديم الخدمات للمشتركين بمقار الهيئات المحلية ببيت لحم

"كهرباء القدس" توفر موظفين لتقديم الخدمات للمشتركين بمقار الهيئات المحلية ببيت لحم

منوعات

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن &#34;كورونا&#34;: &#34;عقاب من الله&#34;

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن "كورونا": "عقاب من الله"

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

بعد إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;.. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

بعد إصابتها بـ"كورونا".. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

عربي

شركة مصرية تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء لعلاج فيروس (كورونا)

شركة مصرية تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء لعلاج فيروس (كورونا)

السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)

السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس (كورونا) خلال إبريل

السعودية تسجل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس (كورونا) خلال إبريل

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري