شؤون فلسطينية

محافظ نابلس يتحدث عن حادثة إطلاق نار استهدفت قوات الأمن شرق المدينة

محافظ نابلس يتحدث عن حادثة إطلاق نار استهدفت قوات الأمن شرق المدينة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، إن قوات الأمن ردّت مساء اليوم الأربعاء، بإطلاق النار بالمثل على مسلحين بادروا بإطلاق النار من داخل سيارة في المنطقة الشرقية من المدينة.

وقال اللواء رمضان في تصريح نشرته المحافظة عبر حسابها على (فيسبوك): إن دورية للأمن وأثناء مهمة استطلاعية تفاجأت اليوم بتعرضها لإطلاق النار بشكل مباشر، ما استدعى الردّ بإطلاق النار على السيارة التي حاولت الفرار من الموقع، ما أدى لإصابة ثلاثة من ركابها تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية أفادت أنّه وبعد التحري تبيّن أن ثلاثتهم من المطلوبين على عدة قضايا.

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