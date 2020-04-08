الحساينة يؤكد أهمية تقديم مساعدات مالية لعمال غزة في ظل أزمة (كورونا)

وزير الأشغال السابق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السابق، ورجل الأعمال الفلسطيني، الدكتور مفيد الحساينة، على أهمية مساعدة رجال الأعمالوأصحاب المصانع والشركات في قطاع غزة للعمال الذين يعانون الآن في ظل حالة الطوارئ بسبب فيروس (كورونا) المستجد.



وقال الحساينة خلال مشاركته في حوار إذاعي، إن قطاع غزة له وضع خاص، كونه يعاني من أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة ومعقدة.



وأشار الحساينة إلى أنه اجتمع مع رجال أعمال في غزة لمناقشة تقديم مساعدات لفئة العمال، مؤكدًا على أهمية تكاتف المجتمع مع هذا الجهد، كما حدث في الضفة الغربية عبر تأسيس جمعيات وصناديق لتقديم المساعدات المالية.



وأضاف الحساينة:" نستطيع أن ندخل لأي بيت في غزة تضرر من أزمة كورونا، حيث يوجد عمال جالسون في بيوتهم إثر توقف أعمالهم".



ولفت الوزير السابق إلى أنه أعد دراسة حول عدد الشركات في غزة، إذ يصل عددها إلى عشرة آلاف شركة مسجلة في الغرفة التجارية.



وشدد الحساينة على ضرورة أن يقوم كل صاحب شركة أن يساهم بمبلغ (200 شيكل) فقط

لفئة العمال، معتبرًا أن هذا المبلغ بسيط.