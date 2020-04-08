الصحة المصرية تكشف حقيقة انتاج عقار لعلاج فيروس (كورونا)؟





وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام المصرية، إن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال رئيس الشركة عوض جبر، في بيان اليوم الأربعاء، إن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميا في العالم لعلاج مصابي كورونا.



وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

رام الله - دنيا الوطننفى خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بيان إحدى شركات مجموعة أكديما الوطنية المملوكة للحكومة، بشأن استخدام مستحضر لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكداً أن هذا عارٍ تماماً من الصحة.وأشار مجاهد، وفق (اليوم السابع) المصرية، إلى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.وشدد مجاهد، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسم وزارة الصحة والسكان للإدلاء بأى تصريحات غير مسئولة تسبب البلبلة لدي المواطنين خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.وأهابت وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية، لعدم نشر معلومات غير صحيحة قد تسبب إثارة البلبلة لدى الرأي العام.تأسست شركة أكديما أو الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، عام 1976 بدعوة من الجامعة العربية لتأسيس شركة عربية للأدوية لخدمة الدول العربية مقرها القاهرة، وكان ذلك بمشاركة 13 دولة عربية على غرار الهيئة العربية للتصنيع بقانون خاص.وكان الغرض الأساسى من الشركة إنشاء الصناعات الدوائية والخامات الدوائية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية وكل ما له علاقة بالمجال الدوائى، وقد آلت ملكيتها للحكومة المصرية.