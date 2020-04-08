عاجل

  • وزير المالية البريطاني: صحة جونسون في تحسن مستمر

  • منظمة الصحة العالمية تدعو لعدم تسييس أزمة (كورونا) بعد انتقادات ترامب

  • بريطانيا:تسجيل 938 وفاة جديدة في أعلى عدد وفيات يومي والإجمالي يرتفع إلى سبعة آلاف

  • أ ف ب: أكثر من 60 ألف وفاة في أوروبا بـ (كورونا)

  • وكالة الأنباء الفرنسية: أكثر من 60 ألف وفاة في أوروبا جراء الإصابة بفيروس (كورونا)

  • ولاية نيويورك: تسجيل 779 وفاة جديدة في أعلى نسبة وفيات تسجل خلال 24 ساعة

  • الجزائر: تسجيل 12 وفاة و 104 إصابات بفيروس (كورونا)

  • فرنسا تتعهد بتسخير 1.2 مليار يورو لمكافحة (كورونا) في أفريقيا

عربي

الصحة المصرية تكشف حقيقة انتاج عقار لعلاج فيروس (كورونا)؟

الصحة المصرية تكشف حقيقة انتاج عقار لعلاج فيروس (كورونا)؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى  خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بيان إحدى شركات مجموعة أكديما الوطنية المملوكة للحكومة، بشأن استخدام مستحضر لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكداً أن هذا عارٍ تماماً من الصحة.

وأشار مجاهد، وفق (اليوم السابع) المصرية، إلى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.

وشدد مجاهد، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم  اسم وزارة الصحة والسكان للإدلاء بأى تصريحات غير مسئولة تسبب البلبلة لدي المواطنين خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية، لعدم نشر معلومات غير صحيحة قد تسبب إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

تأسست شركة أكديما أو الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، عام 1976 بدعوة من الجامعة العربية لتأسيس شركة عربية للأدوية لخدمة الدول العربية مقرها القاهرة، وكان ذلك بمشاركة 13 دولة عربية على غرار الهيئة العربية للتصنيع بقانون خاص.

وكان الغرض الأساسى من الشركة إنشاء الصناعات الدوائية والخامات الدوائية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية وكل ما له علاقة بالمجال الدوائى، وقد آلت ملكيتها للحكومة المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام المصرية، إن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال رئيس الشركة عوض جبر، في بيان اليوم الأربعاء، إن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميا في العالم لعلاج مصابي كورونا.

وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

أخبار ذات صلة

مصر تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء لعلاج فيروس (كورونا)

مصر تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء لعلاج فيروس (كورونا)

السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)

السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس (كورونا) خلال إبريل

السعودية تسجل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس (كورونا) خلال إبريل

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

نواب مصر يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لمواجهة (كورونا)

نواب مصر يتبرعون بـ 20 مليون جنيه لمواجهة (كورونا)

الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

الكويت.. ارتفاع في حالات التعافي من (كورونا)

أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا

أمير قطر يُرسل 4 رحلات جوية عسكرية محملة بمساعدات طبية إلى إيطاليا

شاهد: مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس (كورونا)

شاهد: مروحيات وتجهيزات ضخمة للجيش المصري لمواجهة فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الحساينة يؤكد أهمية تقديم مساعدات مالية لعمال غزة في ظل أزمة (كورونا)

الحساينة يؤكد أهمية تقديم مساعدات مالية لعمال غزة في ظل أزمة (كورونا)

عياش ينعى الطبيب نبيل خير الذي توفي بإيطاليا بعد إصابته بـ (كورونا)

عياش ينعى الطبيب نبيل خير الذي توفي بإيطاليا بعد إصابته بـ (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; تتلفت ثمانية أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

"الاقتصاد" تتلفت ثمانية أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقال أربعة مهربي عمال وضبط خمس مركبات مخالفة بأريحا

اعتقال أربعة مهربي عمال وضبط خمس مركبات مخالفة بأريحا

الجهاد الإسلامي بذكرى &#34;دير ياسين&#34;: دماء الشهداء هي شريان وعلامة حياة قضيتنا

الجهاد الإسلامي بذكرى "دير ياسين": دماء الشهداء هي شريان وعلامة حياة قضيتنا

الشرطة تعتقل عشرة أشخاص وتغلق ثلاث محطات وقود ومصنع ومحلين تجاريين بجنين

الشرطة تعتقل عشرة أشخاص وتغلق ثلاث محطات وقود ومصنع ومحلين تجاريين بجنين

&#34;كهرباء القدس&#34; توفر موظفين لتقديم الخدمات للمشتركين بمقار الهيئات المحلية ببيت لحم

"كهرباء القدس" توفر موظفين لتقديم الخدمات للمشتركين بمقار الهيئات المحلية ببيت لحم

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط بحق تجار مخالفين

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط بحق تجار مخالفين

منوعات

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

وصيّة غريبة من زوجة توم هانكس له في حال توفيت قبله

منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن &#34;كورونا&#34;: &#34;عقاب من الله&#34;

تعليق مُثير للجدل من هالك هوجان عن "كورونا": "عقاب من الله"

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

حياة الفهد تضع حداً للمسيئين لها بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. خطوة مُفاجئة

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

فنان قدير يتوسط بين ريهام سعيد وريم البارودي

بعد إصابتها بـ&#34;كورونا&#34;.. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

بعد إصابتها بـ"كورونا".. هند البحرينية تكشف معلومات حساسة ثم تتراجع

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب مافعلته أثناء الحجر المنزلي.. وتستنجد بالسلطات المصرية

عربي

مصر تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء لعلاج فيروس (كورونا)

مصر تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء لعلاج فيروس (كورونا)

السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)

السعودية تورّد أدوات طبية لفلسطين لمساعدتها في مواجهة فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس (كورونا) خلال إبريل

السعودية تسجل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس (كورونا) خلال إبريل

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري

مصر تقرر تمديد حظر التجول الليلي حتى 23 من أبريل الجاري