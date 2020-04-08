عياش ينعى الطبيب نبيل خير الذي توفي بإيطاليا بعد إصابته بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش بأحر

التعازي لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، ولرئيس دائرة المغتربين الاخ روحي فتوح ، ولسفيرة فلسطين لدى ايطاليا عبير عودة، وأعضاء اللجنة المركزية ولاتحاد الجاليات وأسرة الفقيد وعموم شعبنا بوفاة الأخ والصديق الطبيب نبيل خير.



واعتبر د. عياش في بيان صحفي من بوخارست حيث مقر إقامته الطبيب المناضل الشهيد خير، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، أثناء تأديته واجبه المهني والانساني تجاه المرضى في دولة ايطاليا الصديقة، من أعز الاصدقاء وأحد أعمدة العمل الفلسطيني في إيطاليا وأوروبا و بحكم توليه منصب نائب رئيس

الجالية الفلسطينية في أوروبا،و أمين سر حركة "فتح" السابق في ايطاليا،و عضو إقليم حركة "فتح" في إيطاليا، وأحد قيادات العمل الوطني الفلسطيني.



وقال د. عياش" كم صدمني وأحزنني الاعلان عن وفاة الطبيب المناضل الشهيد نبيل خير ولكن إرادة الله فوق كل اعتبار " سائلا المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وكان الرئيس أبو مازن قد وجه السفيرة عبير عودة للقيام بكل ما هو مطلوب تجاه عائلة الفقيد الطبيب خير.



وكان اتحاد الجاليات الفلسطينية قد أعلن،اليوم الأربعاء، عن وفاة الدكتور نبيل خير، نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية، بعد إصابته بفيروس (كورونا).



وأصيب خير، أثناء علاجه للمرضى، وهو مختص بالطب الوقائي، وطب المسنين، ويعيش في إيطاليا منذ عقود، ويحمل الجنسية الإيطالية.



يذكر، أن الطبيب المناضل خير (63 عاما) من مدينة بيت ساحور في بيت لحم، يعمل طبيبا بمجال الطب الوقائي في إيطاليا ويقيم في مدينة كالياري في جزيرة سردينيا، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، أثناء تأديته واجبه المهني والانساني تجاه المرضى.