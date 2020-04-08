شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تتلفت ثمانية أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي

"الاقتصاد" تتلفت ثمانية أطنان من منتجات الاحتلال الإسرائيلي
وزارة الاقتصاد
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت وزارة الاقتصاد الوطني نحو ثمانية أطنان البان اسرائيلية منتهية الصلاحية و ضبطت بالتعاون مع الاجهزة الامنية أكثر من طن ونصف مواد تنظيف من انتاج المستعمرات الاسرائيلية وأحالت المهرب للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني المتبع.

وأغلقت الوزارة والأجهزة الامنية في مدنية طولكرم مشغلاً لإنتاج الكمامات غير مطابق للمواصفات والمقاييس، ليبلغ عدد ما تم اغلاقه اليوم ثلاث منشات صناعية مخالفة.

وذكرت الوزارة في بيانها تنفيذ طواقمها حتى هذه اللحظة 23 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 144 محال تجاري جرى خلالها اخطار اربعة محال لتصويب وضعها القانوني فيما جرى متابعة 21 شكوى وردت من قبل المواطنين

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