ملحم: فلسطين لم تسجل أي مصاباً بفيروس (كورونا) مساء اليوم

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن فلسطين لم تسجل أي إصابة هذا المساء بفيروس كورونا، متابعاً: "تم فحص 120عينة، وكلها سلبية اي غير مصابة، و120 عينة مازالت تحت الفحص، وجميع المصابين حالتهم جيدة".



وأضاف ملحم، خلال الإيجاز المسائي، مساء الأربعاء: "سفارة فلسطين في تركيا تأكد انها تتابع وضع الطلاب في تركيا وتعمل بكافة جهدها للوقوف بجانبهم في هذه الأزمة".





وتابع: "سفارة فلسطين في تركيا تؤكد انها تتابع وضع الطلاب هناك وتعمل بكافة جهدها للوقوف بجانبهم في هذه الأزمة، وتم التنسيق مع الأردن ومصر لإجلاء الطلاب الفلسطينين في حال تم إجلاء لطلابهم".





رام الله - دنيا الوطن