شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُعلن نفاذ مواد الفحص المخبري لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن نفاذ مواد الفحص المخبري لفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن المختبر المركزي توقف عن اجراء الفحص المخبري لفيروس (كورونا) جراء نفاد مواد الفحص فيروس كورونا تماما ولازالت عشرات العينات دون فحص.

وأضاف القدرة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الأربعاء: "عدم توفر مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا يشكل جديداً أمام وزارة الصحة لمواجهة الوباء ويؤثر على إجراءات إنهاء الحجر الصحي لمئات المستضافين في مراكز الحجر الصحي".

وتابع: "وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة تتابع على مدار الساعة انفاذ كافة الاجراءات والسياسات لمواجهة وباء كوفيد 19، وندعو المغادرين لمراكز الحجر الصحي بالالتزام بتعليمات الوقاية التي قدمتها الطواقم الطبية والمكوث في المنازل لمدة اسبوع مع تجنب التزاور والاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي".

وأكمل: "ارتفاع عدد المتافعين في قطاع غزة إلى 8 حالات، ولا زالت 5 حالات مصابة تحت المتابعة الصحية، ولم يتم تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا حتى الآن".

وقال: "وزارة الصحة نحذر من تداعيات خطيرة على الوضع الصحي جراء نفاد 44 % من الادوية الأساسية و31% من المستهلكات الطبية و65% من لوازم المختبرات ونفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا".

واستكمل: "وزارة الصحة تطالب العالم والمؤسسات الدولية والاغاثية لتوفير الادوية الأساسية المفقودة والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا و100 جهاز للتنفس الصناعي و140 سرير للعناية المركزة".

وأضاف: "نشدد على جملة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد انتشار الوباء في المنطقة والذي يشكل مصدر تهديد مستمر لقطاع غزة".

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