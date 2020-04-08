اعتقال أربعة مهربي عمال وضبط خمس مركبات مخالفة بأريحا

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المؤسسة الأمنية نفذت عددا من المهام التفتيشية في المحافظة على العمال والمهربين وخاصة في مناطق الأغوار، وأحالت المهربين للتوقيف تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.



وأضافت: أن هذه الإجراءات جاءت لعدم التزام المقبوض عليهم بإعلان حالة الطوارئ وتشغيلهم للعمال ونقلهم ومحاولة تهريبهم في هذه الظروف اضافة الى التجول في مدينة أريحا دون اذن او داعي للحركة.



رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة والمؤسسة الأمنية في محافظة أريحا والأغوار صباح اليوم على أربعة مهربين للعمال في المحافظة وحجزت خمس مركبات ودراجة نارية خالفت نظام الطوارئ.